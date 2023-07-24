Резников: Наступление отстает от графика, но идет по плану

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское наступление отстает от графика, но идет по плану, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Резников в интервью СNN.

Как сообщает CNN, Резников признал, что наступление отстает от графика, однако заверил, что "не волнуется", поскольку оно идет по плану. Министр считает ошибочным мнение, что "каждое контрнаступление должно быть быстрым".

Он перечислил несколько причин, почему контрнаступление может быть медленнее, чем ожидалось: боеприпасы, артиллерийские снаряды и артиллерийские системы.

"Это вопрос противовоздушной обороны. Это вопрос того, что у нас очень длинная линия фронта. И мы имеем против себя большое количество врагов. Так что это война, а не компьютерная игра".

Украинские генералы и командиры видят реальную ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что "главной ценностью для Украины является жизнь солдат".

Как рассказал Резников, ситуация на южном фронте в Украине была замедлена в значительной степени из-за минных полей, обустроенных российскими войсками. Украинские войска были вынуждены вручную расчищать пути через поля.

"Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, саперов, и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения".

Резников добавил, что такая активность в разных локациях запутает россиян относительно основного направления, по которому пойдет Украина.