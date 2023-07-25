Зачем Путин написал статью о выходе РФ из "зерновой сделки" – ISW

Владимир Путин пытается смягчить вред, нанесенный позициям России в Африке и его собственной репутации после выхода РФ из "зерновой сделки", атак на украинские зерновые и портовые объекты и невозможности лично принять участие в саммите БРИКС из-за выданного Международным уголовным судом ордера на арест. Именно для этого он опубликовал 24 июля статью, в которой объясняет выход РФ из "зерновой сделки". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

В своей статье Путин обозначил﻿ цели РФ по установлению партнерских отношений с Африкой и призвал к продолжению "традиционно тесного сотрудничества на мировой арене", говорится в отчете института.

Отмечается, что Путин также отметил важность "бесперебойных поставок продовольствия" для "поддержания политической стабильности африканских государств", обвинив коллективный Запад в использовании "зерновой сделки" в своих финансовых интересах.

"Статья Путина появилась после выхода России из "зерновой сделки" и атак, в результате которых были уничтожены десятки тысяч тонн украинского зерна и объекты, необходимые для транспортировки зерна в районы Африки, которые в значительной степени зависят от украинского зерна.