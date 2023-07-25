ПВО уничтожила все вражеские беспилотники, которые летели на Киев – МВА

ПВО уничтожила все вражеские беспилотники, которые летели на Киев – МВА
Фото: Рixabay

Силы противовоздушной обороны Украины обнаружили и сбили все воздушные цели, которые ночью 25 июля пытались атаковать Киев.﻿﻿ Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщает Украинская правда.

"Этой ночью враг атаковал Киев ударными БпЛА. Тревога продолжалась 3 часа. Предварительно противник применил иранские барражирующие боеприпасы типа "Shahed". Это уже шестая атака дронов на столицу за этот месяц.
Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к Киеву", – сообщил он.

Попко отметил, что в столице обошлось без жертв и разрушений, данные оперативной сводки уточняются.

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