ПВО уничтожила все вражеские беспилотники, которые летели на Киев – МВА
Силы противовоздушной обороны Украины обнаружили и сбили все воздушные цели, которые ночью 25 июля пытались атаковать Киев. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщает Украинская правда.
"Этой ночью враг атаковал Киев ударными БпЛА. Тревога продолжалась 3 часа. Предварительно противник применил иранские барражирующие боеприпасы типа "Shahed". Это уже шестая атака дронов на столицу за этот месяц.
Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к Киеву", – сообщил он.
Попко отметил, что в столице обошлось без жертв и разрушений, данные оперативной сводки уточняются.