США ввели санкции против Мали за сотрудничество с "Вагнером"

Министерство финансов США 24 июля ввело санкции против министра обороны Мали Садио Камары и еще двух малийских военных руководителей, которые способствовали деятельности в своей стране "ЧВК Вагнер", сообщает Украинская правда.

В Минфине США заявили, что ввели санкции против министра обороны Садио Камары за то, что он в 2021 году совершил несколько поездок в РФ, чтобы закрепить соглашение между "Вагнером" и переходным правительством Мали о развертывании сил наемников в стране.

Кроме того, Штаты ввели санкции против начальника штаба Военно-воздушных сил Мали Алу Бои Диарра и его заместителя Адама Багайоко.