В Белом доме прокомментировали атаку дронов на Москву

Атака боевых беспилотников в центре Москвы является следствием жестокой войны, которую развязала Россия и которую Кремль может остановить в любой момент, выведя свои войска из Украины. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время прессбрифинга в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

"Это война, которую начала Россия" , - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать последнее развитие событий, в частности, атаки дронов на центр Москвы.

Представитель администрации США подчеркнула, что Кремль может завершить эту войну в любое время, если выведет свои войска из Украины, а не будет продолжать жестокие атаки по мирным городам. Жан-Пьер напомнила, что Россия наносит удары по гражданским объектам в Украине почти ежедневно на протяжении более 15 месяцев.

"Россия бомбила порт в Одессе, убив и ранив украинских гражданских, разрушив объект исторического наследия ЮНЕСКО… и уничтожив десятки тысяч тонн зерна, которое предназначалось для других стран по всему миру" , - констатировала представитель Белого дома.

Она также отметила, что Соединенные Штаты не поддерживали удары Сил обороны Украины по территории РФ. И в то же время напомнила, что Крым – это территория Украины.

В этой связи представитель администрации Байдена подчеркнула, что США вместе с союзниками и партнерами продолжат обеспечивать Украину всем необходимым для борьбы за свободу и суверенитет.