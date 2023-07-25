Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту – Резников

Силы обороны Украины продолжат наносить удары по оккупированному россиянами Крыму и Крымскому мосту, поскольку это нужно, чтобы разрушить логистику врага.﻿﻿ Об этом заявил министр оборони Алексей Резников в интервью СNN.﻿﻿﻿﻿, сообщает Украинская правда.

"Все эти цели являются официальными, потому что (удары по ним – ред.) уменьшат способность россиян воевать против нас и помогут спасти жизни украинцев...

Это нормальная тактика – разрушать логистические маршруты врага, чтобы остановить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них", – сказал министр обороны.

Ранее Резников заявлял, что украинское наступление отстает﻿ от графика, но идет по плану.

Также, по его мнению, к следующему лету Украина выиграет﻿ войну и может быть принята в НАТО в июле 2024 года.