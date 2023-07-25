На ЗАЭС перевели энергоблок в состояние "горячая остановка" — Энергоатом

Российские оккупанты Запорожской АЭС перевели энергоблок станции в режим "горячей остановки", что создает риски в ядерной и радиационной безопасности. Об этом заявили в "Энергоатоме", сообщает Украинская правда.

"24 июля на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции во исполнение приказа нелегитимного руководства перевели энергоблок №4 в состояние "горячий останов".

Такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. Сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии "холодный останов" , – говорится в заявлении.

Ранее Госатомрегулирования объясняло, что перевод энергоблока в состояние "горячий останов" создаст новые существенные риски для ядерной и радиационной безопасности

В частности, такие риски вызваны длительным простоем оборудования энергоблока №4, отсутствием надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования, важного для безопасности, недостаточным количеством квалифицированного персонала на ЗАЭС.

"В условиях потери надежного источника водоснабжения для Запорожской АЭС - Каховского водохранилища - в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС, содержание всех реакторов ЗАЭС в состоянии "холодный останов" является оптимальным режимом для снижения рисков ядерной безопасности, вероятности повреждений оборудования и рационального использования доступных в настоящее время водных ресурсов" , – отметили в Госатомрегулировании.

Президент Энергоатома Петр Котин отметил, что, принимая решение о переводе реактора в состояние "горячего останова", россияне нарушают нормы ядерной и радиационной безопасности станции.

В Энергоатоме призвали МАГАТЭ принять меры воздействия на оккупантов ЗАЭС для перевода энергоблоков в состояние "холодный останов".