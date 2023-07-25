Госдеп о заявлениях Лукашенко: США защитят каждый дюйм НАТО

США назвали безответственными заявления Лукашенко о том, что базирующиеся на территории Беларуси российские боевики ППК «Вагнер» угрожают вторжением в Польшу. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

"Это еще один из многих безответственных комментариев Лукашенко" , - ответил представитель Госдепа в ответ на вопрос о заявлении белорусского диктатора по поводу боевиков "Вагнера".

При этом Миллер подчеркнул, что "Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО".

Как сообщалось, накануне самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге с президентом РФ Путиным заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы". Он отметил, что боевики хотят "сходить на экскурсию в Варшаву и Жешув".

Между тем Институт изучения войны (ISW) отметил, что сейчас нет никаких признаков, что "вагнеровцы" в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу.