РФ за сутки потеряла еще 600 военных и 30 артсистем – Генштаб
За сутки российская армия потеряла в Украине еще около 600 военных, а также 12 танков, 30 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 243220 (+600) человек ликвидировано,
- танков – 4174 (+12),
- боевых бронированных машин – 8131 (+13),
- артиллерийских систем / artillery systems – 4705 (+30),
- РСЗО – 698 (+1),
- средства ПВО – 454 (+2),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3977 (+14),
- крылатых ракет – 1307 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7194 (+12),
- специальной техники – 703 (+5).