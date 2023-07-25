РФ за сутки потеряла еще 600 военных и 30 артсистем – Генштаб

За сутки российская армия потеряла в Украине еще около 600 военных, а также 12 танков, 30 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.23 ориентировочно составили: