РФ за сутки потеряла еще 600 военных и 30 артсистем – Генштаб

РФ за сутки потеряла еще 600 военных и 30 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За сутки российская армия потеряла в Украине еще около 600 военных, а также 12 танков, 30 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 243220 (+600) человек ликвидировано,
  • танков – 4174 (+12),
  • боевых бронированных машин – 8131 (+13),
  • артиллерийских систем / artillery systems – 4705 (+30),
  • РСЗО – 698 (+1),
  • средства ПВО – 454 (+2),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 310 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3977 (+14),
  • крылатых ракет – 1307 (+0),
  • кораблей / катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7194 (+12),
  • специальной техники – 703 (+5).

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