Цены на пшеницу взлетели после удара по порту на Дунае

Цены на пшеницу поднялась до самого высокого уровня за пять месяцев после того, как Россия атаковала порт на Дунае, нанеся ущерб жизненно важному экспортному маршруту украинского зерна на мировые рынки, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в публикации Bloomberg.

Россия в понедельник нанесла удар беспилотником по дунайскому порту Рени, уничтожив зерновой ангар. Это произошло примерно через неделю после того, как Москва разорвала сделку, позволившую Украине перевозить урожай через Черное море, и впоследствии атаковала порты Одессы.

Как отметил Майкл Магдовиц, старший аналитик Rabobank Group по сырьевым товарам, отключение экспортных мощностей больше всего повлияет на пшеницу, за ней следует кукуруза.

Магдовиц добавил, что растительные масла по-прежнему можно перевозить на грузовиках и поездах, но зерно экспортировать таким образом менее рентабельно.

Фьючерсы на пшеницу выросли на 2,6% в Чикаго до 7,7725 доллара за бушель, самого высокого уровня с 21 февраля. Накануне фьючерсы подскочили до биржевого лимита. Кукуруза с поставкой в декабре подорожала на 0,7%.

Рени является одним из крупнейших речных портов Украины по перевалке зерна и расположен на Дунае на границе с Румынией. Местные торговцы расширяли там свои мощности в ответ на морскую блокаду России. Хотя неясно, насколько сильно атаки повлияют на экспорт из Рени, они увеличивают операционные риски.