В Госдепе уточнили слова Блинкена о площади освобожденных территорий

В Госдепе США прокомментировали заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Украина отвоевала половину своих территорий, которые захватили российские оккупационные войска, уточнив его слова, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Миллер отметил, что, учитывая территорию оккупированного РФ Крыма, Украина вернула около 45% захваченных территорий.

По его словам, в период после 2014 года Украина отвоевала 61% своих территории без учета Крыма.

"Украина уже достигла невероятного успеха в возвращении территории, которую временно оккупировала Россия" , – подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее Блинкен заявлял, что Украина уже вернула около 50% территории, которая была сначала захвачена РФ.