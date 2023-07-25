Единый реестр оружия: сколько украинцев уже воспользовались сервисом
Более 15 тысяч украинцев воспользовались услугами Единого реестра оружия за первый месяц его работы. Сервис получает более 500 заявок в день, рассказал глава МВД Игорь Клименко.
По его словам, уже 15 238 пользователей авторизовались и подали заявки на приобретение, хранение или переоформление оружия. В то же время Клименко отметил, что это более 507 заявок в день, а сам сервис интуитивно понятен и прозрачен, поэтому количество отклоненных заявок составляет всего 0,87%.
По данным МВД в течение первого месяца работы реестра:
- 7209 человек получили разрешение на хранение и ношение огнестрельного, травматического и газового оружия,
- 4174 гражданам разрешили покупку такого оружия,
- 489 украинцев за первый месяц работы реестра переоформили свое оружие.
Единый реестр оружия предполагает создание электронных кабинетов, где украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома. В то же время, подать документы можно в магазине по продаже оружия.
Ранее министр внутренних дел заявил, что украинцы будут обязаны сдать полученное во время войны оружие, которое они имеют на руках, по истечении срока действия военного положения.