Единый реестр оружия: сколько украинцев уже воспользовались сервисом

Более 15 тысяч украинцев воспользовались услугами Единого реестра оружия за первый месяц его работы. Сервис получает более 500 заявок в день, рассказал глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, уже 15 238 пользователей авторизовались и подали заявки на приобретение, хранение или переоформление оружия. В то же время Клименко отметил, что это более 507 заявок в день, а сам сервис интуитивно понятен и прозрачен, поэтому количество отклоненных заявок составляет всего 0,87%.

По данным МВД в течение первого месяца работы реестра:

7209 человек получили разрешение на хранение и ношение огнестрельного, травматического и газового оружия,

4174 гражданам разрешили покупку такого оружия,

489 украинцев за первый месяц работы реестра переоформили свое оружие.

Единый реестр оружия предполагает создание электронных кабинетов, где украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома. В то же время, подать документы можно в магазине по продаже оружия.

Ранее министр внутренних дел заявил, что украинцы будут обязаны сдать полученное во время войны оружие, которое они имеют на руках, по истечении срока действия военного положения.