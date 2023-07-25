СБУ сообщила о подозрении эксдепутату Мураеву
Служба безопасности сообщила о подозрении экснардепа и главе запрещенной партии "Наши" Евгению Мураеву. Ему инкриминируют государственную измену и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и других признаков.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины.
"Таким образом он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ. Прежде всего, это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и ее восприятия на международной арене", - говорится в сообщении.
В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.
"После длительных независимых экспертиз, которые инициировала СБУ, окончательно подтверждены факты преступной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины", – отметили в спецслужбе.
Мураеву грозит до 15 лет лишения свободы.