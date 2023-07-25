В Житомирской области беспилотники атаковали инфраструктурный объект – ОВА

В Житомирской области беспилотники атаковали инфраструктурный объект – ОВА
Фото: КГВА

Россия атаковала беспилотниками-камикадзе типа Shahed инфраструктурный объект в Житомирской области.﻿

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Сегодня враг снова атаковал Житомирщину дронами-камикадзе. По предварительной информации, в результате удара "шахедами" постр﻿адал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают", - написал Бунечко.

Информация о жертвах и масштабах повреждений уточняется.

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