В Житомирской области беспилотники атаковали инфраструктурный объект – ОВА
Россия атаковала беспилотниками-камикадзе типа Shahed инфраструктурный объект в Житомирской области.
Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
"Сегодня враг снова атаковал Житомирщину дронами-камикадзе. По предварительной информации, в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают", - написал Бунечко.
Информация о жертвах и масштабах повреждений уточняется.