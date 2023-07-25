Украине для восстановления экономики нужны женщины — Bloomberg

Украине необходимо вернуть домой женщин, уехавших за границу из-за полномасштабной войны, иначе влияние на экономику будет разрушительным, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

68% украинских беженцев — женщины, поскольку большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну.

По словам Александра Исакова из Bloomberg Economics, если 2,8 миллиона женщин-украинок трудоспособного возраста не вернутся, это будет стоить Украине 10% годового довоенного валового внутреннего продукта.

Это 20 миллиардов долларов в год при самом плохом сценарии и это больше, чем предложенный Европейским Союзом четырехлетний пакет помощи Украине стоимостью 12,5 миллиардов евро в год.

«Лично для меня победа – это когда украинские семьи объединяются в Украине, а не за границей. Поэтому самая важная задача сейчас для Украины, для украинской власти – сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим в Украину» , – рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная в интервью изданию.

Еще до войны самым слабым звеном в экономике Украины была ее демография с коэффициентом рождаемости только 1,2 — одним из самых плохих в Европе. Десятки тысяч убитых солдат и гражданских, а также еще большее количество раненых или травмированных, которые не могут работать, еще больше уменьшают количество рабочей силы, которая является незаменимой для восстановления.

У правительства есть амбициозные планы по послевоенной реконструкции. Там прогнозируют, что к 2023 году благодаря предпринятым шагам объем экономики удвоится. Однако в профильном министерстве подчеркивают, что Украине не хватает 4,5 миллиона работников и предпринимателей, необходимых для достижения этой цели.

Восполнить этот пробел планируют, в частности, и с помощью возвращающихся беженцев (60% из которых имеют дипломы), а также иностранцев.

С этой целью руководство страны работает над стимулами для возвращения женщин, включая новое законодательство о труде, попытки уменьшить гендерную разницу в оплате труда и гранты, чтобы помочь женам воюющих на фронте мужчин начать бизнес.

Как сообщалось, о готовности остаться в Польше на постоянной основе весной прошлого года заявили 16% беженцев из Украины. В ноябре 2022 года о своем желании окончательно переехать говорят 20% украинцев.