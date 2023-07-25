Экономика Украины за квартал выросла на 20%, но радоваться рано

Рост реального ВВП Украины во втором квартале 2023 года по отношению ко второму кварталу 2022 года составил около 20−21%. Об этом заявила ведущая научная сотрудница Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) Александра Бетлий, сообщает Новое время.

"Пока что стремительный рост. Но будет существенное замедление во втором полугодии" , — сказала она.

В ежемесячном экономическом мониторинге за июнь ИЭИ указал, что одной из причин высоких темпов роста экономики, который институт в июне оценил в 15,3% по сравнению с 20,9% в мае и почти 22% апреле, является низкая база сравнения в аналогичном периоде 2022 года.

Указывается, что подрыв дамбы Каховской ГЭС привел к ухудшению показателей в металлургии и добыче железной руды, реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) в добывающей отрасли осталась на уровне прошлого года, при этом энергетика показала худшие показатели, чем в июне-2022, из-за ремонта энергоблоков.

Институт отметил, что в июне в отличие от января-мая показатели в сельском хозяйстве отражают еще и растениеводство, и, по оценке ИЭИ, реальная валовая стоимость в отрасли выросла на 3,4%.

Согласно мониторингу, продолжается дальнейшее восстановление в ряде отраслей перерабатывающей промышленности, в частности, в машиностроении и пищевой промышленности, что с учетом низкой базы прошлого года удержало рост в секторе на уровне около 20%. В то же время ВДС перерабатывающей промышленности осталась существенно ниже уровня довоенного 2021 года, добавили в ИЭИ.

Институт указал, что реальная ВДС в торговле и транспорте в июне продолжила расти высокими темпами, но с низкой базы.

Как сообщалось, Нацбанк в конце апреля улучшил прогноз роста экономики страны в 2023 году до 2% с 0,3% в январском прогнозе, оценивая спад в первом квартале в 13,5%.

ЕС прогнозирует рост ВВП Украины на 0,6% в 2023 году, и на 4% - в 2024-м