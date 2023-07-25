Украинский БПЛА Sirko запустили в серийное производство

Украинский беспилотный авиационный комплекс Sirko, разработанный харьковскими инженерами, был запущен в серийное производство, вскоре компания-разработчик представит вторую версию беспилотника, сообщает Укринформ.

Об этом заявил председатель наблюдательного совета ООО "Научно-производственная компания Skyassist" Игорь Криничко на презентации БПЛА украинского производства.

"Наконец-то можем сказать, что серийное производство мы уже запустили. И сейчас оно продолжается" , - сказал Криничко.

Он отметил, что удалось наладить связи с производителями нужных комплектующих – не только китайскими, но и с израильскими, канадскими, тайваньскими и другими странами.

По словам Криничко, около недели назад комиссия от Минобороны Украины приняла решение предоставить доступ к эксплуатации БПЛА Sirko в войсках.

"Сейчас идет кодификация. На мой взгляд, у государства в этих условиях не все гладко, но я вижу, что работает в этом направлении очень тщательно" , - отметил он.

Пока о государственной закупке речь не идет, комплексы закупают для военных за волонтерские средства. Разработчики уже собрали отзывы о практическом использовании.

"Когда говорят "все класс, все хорошо", а есть и такие отзывы - это не для инженеров, не для конструкторов. А вот когда мне звонят и говорят "а вот так бы было лучше, а можно добавить это?" Это нужно, это мотивация для нас Мы работаем, совершенствуемся. Через несколько недель представим уже Sirko 2" , – добавил Криничко.

По его словам, отзывы от украинских защитников получили из Купянского направления, Херсона, Николаевской области.

Криничко проинформировал, что в течение июня для военных отгрузили около сотни комплексов. При этом мощности позволяют производить 800-1000 в месяц.

Также он добавил, что компания продолжает разрабатывать ударную версию беспилотника.