Румыния присоединилась к "гарантиям безопасности" для Украины - МИД

Румыния решила присоединиться к декларации стран G7 в поддержку Украины, представленной на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Румынии, сообщает Европейская правда.

О решении Румынии присоединиться к декларации о "гарантиях безопасности" для Украины министр иностранных дел страны Луминица Одобеску проинформировала госсекретаря США Энтони Блинкена во время телефонного разговора.

Одобеску и Блинкен также обсудили последние события в Черном море, в том числе последствия решения РФ приостановить участие в "зерновой сделке".

Они осудили недавние российские атаки на гражданское население и речную и морскую инфраструктуру на юге Украины.

Одобеску представила меры, которые уже были приняты Румынией, а также меры, предусмотренные в краткосрочной и среднесрочной перспективе для поддержки транзитных мощностей для сельскохозяйственной продукции из Украины.