В Киеве на блокпоста водитель сбил военнослужащих, один погиб

В ночь на 25 июля в Киеве на блокпосту возле станции метро "Святошин" водитель автомобиля "Фольксваген" на большой скорости наехал на солдат Нацгвардии и протаранил два автомобиля, один человек погиб и два пострадали, сообщает Украинская правда.

В 00:05 в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на блокпосту возле станции метро "Святошин" водитель автомобиля "Фольксваген" совершил автопроисшествие с потерпевшими. На место происшествия немедленно выехала скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.

Предварительно правоохранители установили, что 23-летний вождь, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпоста.

Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых был военный территориального центра комплектования.

В результате столкновения 49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, а его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одному пострадавшему военному была оказана помощь на месте.

Правоохранители провели осмотр водителя на состояние опьянения с помощью прибора "Драгер", не обнаружившего алкоголя в его организме, а дальнейшие экспертизы установят, находился ли он под действием наркотиков.

Водителя 2000 года полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фото: Полиция Киева

Следователи столичной полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и взятии его под стражу.

Задержанному грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.