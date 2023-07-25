Конвои НАТО могут защитить украинское зерно от Путина — СМИ

Во время последней эскалации своих военных преступлений против Украины президент России Владимир Путин отказался от зерновой сделки, которая месяцами позволяла экспортировать украинскую и российскую сельскохозяйственную продукцию из черноморских портов. Адмирал ВМС США в отставке и бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg пишет, что конвои НАТО могут защитить урожай зерновых в Украине от Путина, сообщает Зеркало недели.

Причин выхода из соглашения для Путина несколько: разочарование западными санкциями, беспокойство постепенным успехом контрнаступления Украины, а также гнев из-за удара по символически и логистически важному мосту через Керченский пролив, соединяющий Россию с временно оккупированным Крымом.

В дополнение к прекращению участия РФ в зерновом соглашении, заключенном при посредничестве ООН и Турции, Путин заявил, что Россия может начать нападать на зерновозы, все еще курсирующие международными водами Черного моря. Это очень усложнит, если не сделает невозможным, для грузоотправителей зерна и другой сельскохозяйственной продукции получение страховки - фактически создаст блокаду.

Согласно международному праву, такие блокады незаконны. Между сторонами нет состояния объявленной войны (напомним, что это, по словам самого Путина, только "специальная военная операция"), и это напрямую ограничит свободу в открытом море. Путин также использует голод как оружие, прекращая поставки продовольствия в Северную Африку и другие части глобального юга. Украина - один из крупнейших мировых экспортеров нескольких ключевых зерновых культур, удобрений и масел.

Как Запад может отреагировать на действия Путина? И что он может сделать в ответ?

Для начала США могут использовать уроки собственной истории. Более 30 лет назад капитан-лейтенант Джеймс Ставридис был назначен оперативным офицером на новый крейсер ВМС США с системой противоракетной обороны Aegis. США участвовали в операции Earnest Will, которая помогла предотвратить попытку Ирана закрыть Ормузский пролив и таким образом отрезать 25% мировых поставок углеводородов. Эта успешная миссия дает примерный план того, как прорвать незаконную блокаду РФ сегодня.

В Персидском заливе в конце 1980-х годов Вашингтон сделал чрезвычайный шаг, «сменив флаг» на кувейтских нефтяных танкерах – переведя их под американскую регистрацию и сделав их, по сути, активами США. Затем США создали сложную систему командования и контроля над водами Персидского залива и, прибегнув к аналогии с баскетболом, обеспечили как зональную, так и индивидуальную оборону: как правило, перемещение кораблей в составе конвоев, но время от времени назначая отдельные военные корабли для защиты отдельных танкеров, в зависимости от ситуации.

Автор предлагает перейти к настоящему. С одной стороны, из-за гуманитарного характера грузов, возможно, нет необходимости полностью менять флаги черноморских судов. Обоснование для сопровождения, в сущности, подпадало бы под широкие положения международного права, позволяющие обеспечивать свободу международных вод, а также защищать гуманитарное судоходство в зонах конфликтов.

К сожалению, ООН не сможет взять на себя ведущую роль из-за способности России ветировать любое решение Совета Безопасности. Поэтому миссия, скорее всего, будет осуществляться либо Организацией Североатлантического договора, либо коалицией желающих во главе с США.

С оперативной точки зрения, структура типа Earnest Will имеет смысл. Если предположить, что это будет миссия НАТО, то основными силами будут две постоянные морские боевые группы под руководством последнего преемника Ставридиса в должности верховного главнокомандующего Альянса, генерала армии США Криса Каволи. Он, вероятно, поручит выполнение задачи командующему южными силами НАТО, базирующимися в Неаполе, Италия.

По счастливому стечению обстоятельств одна из постоянных морских групп состоит из тральщиков, которые будут крайне необходимы ввиду того, что Россия продолжает устанавливать морские мины вблизи украинских портов. Другая морская группа, которой командует британский коммодор, обычно состоит из шести фрегатов и эсминцев, с большой огневой мощностью и возможностями противовоздушной обороны. Вероятно, штаб-квартира в Неаполе назначит командующего для оперативной группы в целом, возможно, из Шестого флота США в Средиземном море.

Как это будет происходить? Вероятно, путем объединения торговых судов в три-пять корабельных конвоев, каждый из которых будет сопровождаться парой военных кораблей с управляемым ракетным оружием. Будет задействован значительный воздушный компонент для патрулирования, который будет отслеживать местонахождение Черноморского флота России - в основном базирующегося в портах Крыма, и будет реагировать на возможные российские воздушные атаки на корабли. Несколько эскадрилий истребителей могут быть размещены на базах НАТО на севере Турции или, более вероятно, в Румынии и Болгарии. Потребуется спутниковое командование и управление. Также могут быть интегрированы воздушные и морские беспилотники.

Очевидно, что все это было бы очень сложно и рискованно. С точки зрения сложности, Ставридис уверен, что НАТО (или коалиция, сформированная США, Великобританией и их черноморскими партнерами) могла бы справиться с такой военной операцией. Риск очевиден: она приведет Россию и западных сторонников Украины к прямой конфронтации, если не обязательно к боевым действиям. Перед началом миссии было бы крайне важно публично объяснить ее намерения и масштабы, дав понять РФ, что союзники не стремятся к войне, но сделают все возможное, чтобы защитить конвои.

Есть и другие риски. Турция, контролирующая проход к Черному морю, может проявить политическое нежелание сотрудничать. Существует вероятность непреднамеренного инцидента "сопутствующего ущерба" – как в случае со сбиванием иранского коммерческого авиалайнера во время Earnest Will.

Путин будет взбешен и начнет угрожать, однако вряд ли пойдет на прямое сражение с НАТО или возглавляемой США коалицией черноморских военных кораблей. Ему было бы полезно увидеть, чем все закончилось для Ирана в 1980-х годах: несколько затопленных военных кораблей и прорыв блокады, отмечает Ставридис.

13 июля глава Кремля Владимир Путин пригрозил выходом из зернового соглашения, заявив, что РФ готова вернуться, когда ООН выполнит все условия относительно России. 17 июля РФ заявила, что не продолжит участие в зерновом соглашении. Запад раскритиковал действия Кремля.

В настоящее время украинские власти и союзники разрабатывают варианты действий, чтобы сохранить роль Украины как глобального гаранта продовольственной безопасности и защитить морские выходы на мировой рынок.