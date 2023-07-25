Российская армия за сутки атаковала 13 областей - сводки ОВА

Российская армия за сутки совершила атаки на 13 областей Украины, убиты и ранены. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 9.00 вторника, 25 июля, сообщает Укринформ.

В Киевской области ночью раздавалась воздушная тревога. Враг атаковал беспилотниками. Работало ПВО. По предварительным данным попаданий не зафиксировано, падений обломков в пределах населенных пунктов нет, пострадавшие и раненые отсутствуют. После падения обломков в поле ликвидирован пожар стерни и травяного настила. Оперативные группы продолжают работу по фиксации возможных последствий атаки. Информация предварительная, данные уточняются

Житомирскую область враг атаковал дронами-камикадзе. По предварительной информации, в результате удара "Шахедами" пострадал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется.

В Полтавской области во время ночной атаки силами ПВО был сбит вражеский беспилотник. Другие данные о последствиях атаки уточняются.

Черкасскую область минувшей ночью враг атаковал БПЛА. Есть попадания: два "шахеда" попали в поля, еще один - в пустой сельскохозяйственный ангар. Прошло без пострадавших и пожаров. Данные уточняются.

В Черниговской области за сутки произошло шесть обстрелов, зафиксирован 51 взрыв. В Семеновской общине Новгород-Северского района зафиксировано 14 взрывов, предположительно из танка, два взрыва от мин, шесть взрывов от артиллерии. В Новгород-Северской общине прогремели 23 взрыва от САУ. В Сновской общине Корюковского района пять взрывов от мин. Без жертв и разрушений.

В Сумской области ночью и утром враг совершил пять обстрелов, зафиксирован 41 взрыв. Россияне обстреляли четыре населенных пункта в территориальных общинах: Краснопольской, Белопольской, Середино-Будской, Шалыгинской. Предварительно без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня враг совершил 24 обстрела пограничья. Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелы подверглись 17 населенным пунктам в семи территориальных общинах области: Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Юнаковской, Великописаревской, Новослободской, Средне-Будской. В Новослободской общине произошел минометный обстрел. По предварительной информации, поврежден жилой дом и ЛЭП.

В Краснопольской общине повреждены два частных жилых дома, ЛЭП. В Середино-Будской общине повреждены два частных жилых дома. В Белопольской общине поврежден многоквартирный дом, два частных дома, хозяйственные постройки.

В Днепропетровской области дважды за ночь враг обстреливал Мировскую общину Никопольского района. Повреждены два частных дома и три хозяйственных постройки. Разбитые авто и линия электропередач. Прошло без пострадавших.

Вчера под вражеским ударом был Синельниковский район. К вечеру русская армия ударила по нему из тяжелой артиллерии. В Великомихайловское общество прилетело с десяток снарядов. Террористы целили по полю с пшеницей, пожары удалось избежать. Прошло без жертв.

В Запорожской области враг нанес 70 ударов по 19 населенным пунктам. 59 артиллерийских обстрелов пришлись по Новояковловке, Гуляйполю, Железнодорожному, Левадному, Малиновке, Верхней Терсе, Новоандреевке, Каменскому, Пятихатке и другим селам на линии фронта. Кроме этого, зафиксировано 7 авиационных ударов по Лобковому и Орехову, 2 РСЗО-обстрела по Степному и Новодаровке, а также два удара с БПЛА по Степногорску и Волшебному.

В результате вражеских обстрелов в Гуляйполе погибла 82-летняя женщина. Зафиксировано 21 разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области на Слобожанском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гурьев Казачок Богодуховского района и Песчаное Чугуевского района. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Стрелка Харьковского района, Огурцово, Бочково, Нестерное и Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении авиаудары зафиксированы возле Тернов, Ольшаной и Кисловки, а артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное и Кисловка. В результате вражеского обстрела с. Песчаное Купянского района поврежден частный дом. Ранения получили 12-летний мальчик и две женщины 31 и 48 лет. Состояние легкое, без госпитализации.

Вчера враг из минометов обстрелял пгт Двуречная Купянского района. Уничтожено имущество ГУ Нацполиции Луганской области. Пострадавших посреди личного состава нет.

В Луганской области за прошедшие сутки вражеская авиация работала вблизи Белогоровки. От артиллерийского огня пострадали Невское и Белогоровка. За сутки враг совершил 143 обстрела, выпустив 690 снарядов.

В Донецкой области за сутки погибли два человека, в том числе десятилетний ребенок. Десять человек получили ранения, из них четверо — дети. Враг совершил 16 обстрелов населенных пунктов, применив авиаудары "КАБ-250", РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами, артиллерию.

Обстрелянные населенные пункты: Авдеевка, Часов Яр, Лиман, Красногоровка, Торецк, Константиновка, Дружковка, Курахово, с. Дружба, пгт Нью-Йорк, пгт Большая Новоселка. Повреждены 10 жилых домов, из них пять – многоквартирных, два магазина, школа-интернат, котельная, три гаража, здание депо, кафе.

В Николаевской области вчера враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Херсонской области за сутки по области противник совершил 46 обстрелов, выпустив 250 снарядов. Враг попал в районы 27 населённых пунктов; систему жизнеобеспечения общеобразовательной школы и торгового помещения в Бериславском районе. В результате вражеского артиллерийского обстрела Берислава два человека получили ранения.