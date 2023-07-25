Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52
Украинские военные из 38 отдельной бригады морской пехоты уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.
Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.
"Сегодня в 7:43 расчетом ПЗРК нашей бригады был уничтожен вражеский Ка-52", – говорится в сообщении.
Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летучим танком".