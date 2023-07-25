Крупный швейцарский банк закроет счета клиентам из России

Один из крупнейших банков Швейцарии – Julius Baer – предупредил своих клиентов, живущих в России, о том, что их ждет закрытие счетов. Об этом сообщила консалтинговая компания Main Partner Trust в Telegram, сообщает Зеркало недели.

Консалтинговая компания в свою очередь ссылается на письмо от банка одному из своих клиентов.

"В связи с текущими обстоятельствами и ограничениями... банк больше не может предлагать Вам соответствующие и комплексные услуги по управлению активами, отвечающими нашим стандартам" , – говорится в письме.

Банк сообщил клиентам, что все деловые отношения с ними будут прекращены не позднее 31 декабря.

В письме также отмечается, что все соглашения и контракты, например кредитные договоры, будут прекращены с 30 сентября. После этого банк будет предоставлять только ограниченные услуги. С 1 августа банк введет несколько дополнительных комиссий: в частности квартальную плату за обслуживание в 2250 франков (примерно $2590).

Банк попросил клиентов предоставить запрашиваемую информацию, которая позволит начать процесс закрытия счетов и перевода денег на другие счета