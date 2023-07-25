Зеленский изменил состав Ставки — ввел нового командующего Нацгвардией
Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего 25 июля. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Лига.net.
Согласно документу, Зеленский вывел из состава Ставки бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Лебедя.
Вместо него был введен новый глава НГУ Александр Пивненко.
Он был назначен командующим Нацгвардией 8 июля. Пивненко — боевой офицер, полковник и Герой Украины. Отличался в боях против российских оккупантов, в частности, в битве за Бахмут.