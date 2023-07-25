Китай не поставляет вооружение России, а дроны и Украина покупает – ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Китай поставляет России не вооружения, а товары двойного назначения. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает Лига.net.

По его словам, важно говорить, что Китай поставляет РФ товары двойного назначения или гражданскую технику, а не летальное оружие.

"Украина также покупает у них дроны, это вопрос возможностей. Но это необходимо обсуждать. Я думаю, что Китай может повлиять на РФ, которая зависима от своего соседа" , — сказал Юсов.

Он отметил, что стоит говорить на международном уровне о продаже России товаров двойного назначения через компании-прокладки.

"Руководство Украины уделяет этому внимание. В вопросе санкций есть куда двигаться" , — резюмировал представитель разведки.

Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ.