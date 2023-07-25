Зеленский обсудил с Сунаком усиление ПВО Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 июля, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает Европейская правда.

"Рассказал о ежедневных попытках России разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру. Мы должны защитить Одессу. Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы" , – подчеркнул Зеленский.

Также во время телефонного разговора обсуждали оборонное сотрудничество и ход украинских наступательных операций.

Зеленский передал Сунаку информацию об актуальных оборонных нуждах Украины.

Кроме того, украинский президент обсудил с британским премьером присоединение ряда страны к декларации о поддержке Украины на Вильнюсском саммите НАТО

Также во время разговора лидеры скоординировали предстоящие шаги по наполнению договоренности "конкретными гарантиями безопасности на двусторонней основе", добавил Зеленский.