НАПК начало проверки образа жизни 102 военкомов

Национальное агентство по предотвращению коррупции начато 102 мониторинга образа жизни военкомов, в базу на такие проверки внесено 1800 руководителей и заместителей руководителей Территориальных центров комплектования, сообщает Укринформ.

Об этом заявил заместитель председателя НАПК Артем Сытник в эфире "Украинского радио".

"Сейчас мы сформировали базу, в которую вошли 1800 руководителей и заместителей руководителей Территориальных центров комплектования (ТЦК). Очевидно, что провести проверки всех сложно, поэтому мы будем применять рискоориентированный подход и смотреть в первую очередь те регионы, которые имеют наибольшие риски.

В скором времени появятся обоснованные выводы о наличии уголовных правонарушений. На сегодняшний день, после предварительного анализа материалов, начаты 102 мониторинга образа жизни, но эта цифра не является окончательной" , - сказал он.

Сытник объяснил, что мониторинг образа жизни — это первичная проверка, которая заканчивается обоснованным заключением, а затем органы досудебного расследования уже более подробно выясняют обстоятельства коррупционной схемы.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что процесс мониторинга очень бы ускорил возобновление электронного декларирования. Сытник выразил надежду, что соответствующий законопроект, представленный в Верховную Раду еще осенью 2022 года, народные депутаты будут рассмотрены в ближайшее время.