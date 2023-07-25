Бизнес в Украине сможет покупать электроэнергию на онлайн-платформе

, сообщает Новое время.

Госпредприятие "Оператор рынка" открыло платформу Retail Energy Platform для розничной торговли электроэнергией.

"20% от общего объема потребления электроэнергии в государстве поставщики покупают на площадке Оператора рынка. REP — это наше новое IT-решение, как легко потребителю найти своего поставщика" , — заявили в компании.

Платформа позволяет быстро и бесплатно найти нужные киловатт-часы у поставщиков — у лицензированных участников рынка электрической энергии.

Сейчас частные компании в основном контрактируют электроэнергию у ПУПов (поставщиков универсальных услуг) или у поставщиков из региона ведения бизнеса.

Отмечается, что лицензия поставщика электроэнергии распространяется на всю страну, поэтому бизнес может покупать ее у того, кто предлагает самую низкую цену, независимо от места нахождения производства.

Ранее сообщалось, что из-за жары Украина входит в летний пик потребления электроэнергии, который может спровоцировать незапланированные отключения света.