Бизнес в Украине сможет покупать электроэнергию на онлайн-платформе
, сообщает Новое время.
Госпредприятие "Оператор рынка" открыло платформу Retail Energy Platform для розничной торговли электроэнергией.
"20% от общего объема потребления электроэнергии в государстве поставщики покупают на площадке Оператора рынка. REP — это наше новое IT-решение, как легко потребителю найти своего поставщика", — заявили в компании.
Платформа позволяет быстро и бесплатно найти нужные киловатт-часы у поставщиков — у лицензированных участников рынка электрической энергии.
Сейчас частные компании в основном контрактируют электроэнергию у ПУПов (поставщиков универсальных услуг) или у поставщиков из региона ведения бизнеса.
Отмечается, что лицензия поставщика электроэнергии распространяется на всю страну, поэтому бизнес может покупать ее у того, кто предлагает самую низкую цену, независимо от места нахождения производства.
Ранее сообщалось, что из-за жары Украина входит в летний пик потребления электроэнергии, который может спровоцировать незапланированные отключения света.