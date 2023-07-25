В центре Одессы стрельба: полиция ввела план-перехват

В центре Одессы днем неизвестные открыли стрельбу по авто, полиция ввела план-перехват, сообщает Украинская правда.

Источник: комментарий пресс-службы полиции Одесской области УП, Думская, анонимные Telegram-каналы

СМИ сообщили о стрельбе по адресу Базарная, 70, что в центре города. Анонимные Telegram-каналы утверждают, что неизвестные на черном BMW Х5 обстреляли три автомобиля. На месте происшествия обнаружено 5 гильз калибром 9 мм.

В полиции сообщили, что введен план перехват "Сирена". Преступление предварительно квалифицируют по части 4 статьи 296 Уголовного Кодекса (хулиганство).

В центрі Одеси невідомі відкрили стрілянину по авто та втекли, поліція ввела план-перехват. pic.twitter.com/1dMTMSb93y — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 25, 2023

В полиции рассказали, что неизвестные из травматического оружия открыли огонь по BMW, а затем на двух автомобилях пустились за ним в погоню. В результате происшествия повреждения получили несколько припаркованных автомобилей.