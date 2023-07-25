В Китае усилят государственную поддержку экономики

Правительство Китая во втором полугодии усилит государственную поддержку национальной экономики и будет активнее стимулировать внутренний спрос, чтобы ускорить экономический рост и достичь запланированных социально-экономических показателей, сообщает Укринформ.

Такое решение принято на заседании Политбюро ЦК Коммунистической партии, посвященном определению подходов к экономической работе во второй половине года.

"Китай усилит корректировку экономической политики, сосредотачиваясь на расширении внутреннего спроса, укреплении доверия и предотвращении рисков" , - сообщается по итогам заседания.

В частности, планируется принять меры по стимулированию потребления гражданами основных товаров, включая автомобили, электронные изделия и предметы домашнего обихода, а также поощрение расходов на такие услуги, как спорт, досуг и культурные и туристические услуги.

Чтобы преодолеть трудности, с которыми сталкивается экономика Китая, правительство страны во втором полугодии планирует соблюдать проактивную фискальную и сбалансированную монетарную политику и, в частности, уменьшить часть налогов и сборов и удерживать обменный курс юаня от резких колебаний.

Мощную государственную поддержку власти обещают сектору научно-технологических инноваций, реальному сектору экономики и микро-, малым и средним предприятиям. Особое внимание будет уделено и развитию стратегических отраслей, искусственному интеллекту и углублению интеграции цифровой экономики с передовым производством и современными услугами.

Государственные инвестиции будут продолжать играть роль движущей силы общих капиталовложений в развитие экономики, а с целью привлечения частных инвесторов будут разработаны и внедрены больше стратегий и отдельных мер стимулирования.

На встрече руководители Китая также определили направления решения проблем на рынке недвижимости, создания новых рабочих мест и безопасности на производстве.