Премьер Греции: Страна "в состоянии войны" из-за пожаров

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что из-за ситуации с лесными пожарами страна находится "в состоянии войны", сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте.

"Эта битва неравная, и она будет такой до тех пор, пока условия будут оставаться тяжелыми" , – отметил Мицотакис. ﻿

Он отметил, что впереди "три тяжелых дня", поскольку ожидается очередное повышение температуры.

"Мы оказались на войне с огнем" , – добавил Мицотакис, говоря о крайней ситуации, в которой оказались несколько регионов страны.

Греция седьмой день подряд борется с лесными пожарами на острове Родос. Около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и отели на острове.

Лесные пожары также бушуют на острове Корфу, у западного побережья Греции, и на острове Эвбея, вблизи столицы Афин.