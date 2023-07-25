Аристова могут лишить мандата из-за поездки на Мальдивы

Заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардепа от партии "Слуга Народа" Юрия Аристова могут лишить мандата. Причиной тому является скандал с поездкой политика на Мальдивы, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

Также Арахамия заявил, что инициирует вопрос немедленной приостановки членства Аристова во фракции.

"Запрашиваю все документы по командировкам и проверяем всю информацию. В случае подтверждения, потребую немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата" , - пишет Арахамия.

Нардеп Аристов "засветился" на Мальдивах

Отметим, что 48-летний Юрий Аристов является заместителем главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, а также нардепом от "Слуги народа". По информации журналистов, в июле этого года его заметили﻿ в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах.

Расследование провели журналисты Следствие.инфо. Они позвонили в эту гостиницу, работники которой подтвердили, что нардеп действительно находился там, но уже выселился. В СМИ также обращают внимание, что стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле варьируется от 100 тысяч грн.

Журналисты утверждают, что выйти на связь с Аристовым у них не получилось. Но они дозвонились к жене нардепа. Женщина сказала, что Аристов якобы "был в Вильнюсе, а также добавила, что "у нее своя личная жизнь, а у мужа - своя".