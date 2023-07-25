Еврокомиссия перечислила Украине очередной транш на €1,5 миллиарда

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила сегодня о перечислении очередного транша макрофинансовой помощи для Украины в объеме €1,5 миллиарда, сообщает Укринформ.

Урсула фон дер Ляен также осудила целенаправленные действия России по разрушению зерновых хранилищ и портовой инфраструктуры Украины

"Я решительно осуждаю удары России по украинским зерновым хранилищам и по экспортной инфраструктуре. Россия продолжает свою безжалостную войну, но мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы выплатили еще 1,5 миллиарда евро, чтобы обеспечить дееспособность государства и восстановление инфраструктуры", - отметила фон дер Ляен.

В конце прошлого года ЕС согласовал макет макрофинансовой помощи для Украины в объеме 18 миллиардов евро, что предусматривает финансирование в 1,5 миллиарда евро ежемесячно в течение 2023 года. Этот пакет, наряду с помощью других международных доноров, предназначен для поддержания дееспособности Украинского государства в выполнении его главных социальных функций и в обеспечении устойчивости Украины во время войны.