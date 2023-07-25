Китай и Тайвань готовятся к самому мощному тайфуну года

Китай призвал рыболовные суда искать укрытия, а фермеров ускорить сбор урожая, в то время как Тайвань приостановил ежегодные военные учения, поскольку супертайфун Doksuri близится к Восточной Азии. Об этом, со ссылкой Reuters, сообщает Зеркало недели.

Doksuri, по всей вероятности, станет самым мощным тайфуном, который приближается к Китаю в сезоне штормов в этом году. Китай едва спасся от тайфуна Mawar - одного из сильнейших тропических циклонов, зафиксированных в мае, который направлялся к Китаю, но впоследствии повернул на север к Японии, прежде чем рассеяться.

Ожидается, что к середине недели Doksuri, диаметром почти тысячу км, пронесется мимо малонаселенных островов у севера Филиппин, в то время как мощные ветры и ливни ожидаются на севере Тайваня.

Филиппинские власти уже повысили уровень штормового предупреждения в столичном регионе и десятках северных провинций, а также начали эвакуацию некоторых прибрежных населенных пунктов, оказавшихся на пути шторма.

Как сообщил во вторник Национальный метеорологический центр Китая, Doksuri, скорость ветра которого достигает 223 км/ч, достигнет материковой части Китая где-то между провинциями Фуцзянь и Гуандун.

Хотя ожидается, что Doksuri потеряет определенную мощность и станет либо тайфуном, либо сильным тайфуном, он все равно достигнет густонаселенных китайских городов проливными дождями и сильным ветром.

Власти провинции Фуцзянь приказали всем рыболовным судам найти убежище в ближайшем порту к полудню среды, 26 июля, а фермерам - собрать урожай риса и других созревших культур.

Обеспокоенное состоянием посевов осенних зерновых, Министерство сельского хозяйства Китая предупредило в понедельник, что Doksuri может уйти вглубь материка.

Во вторник, 25 июля, Тайвань отменил некоторые из своих ежегодных военных учений по соображениям безопасности, поскольку власти активизировали подготовку к тому, что, по их словам, может стать самым разрушительным тайфуном, достигшим острова за последние почти четыре года.

Не сразу было понятно, как тайфун может повлиять на предстоящие по всему острову на этой неделе пятидневные учения Han Kuang с акцентом на оборону главного международного аэропорта Тайваня и на то, как держать морские пути открытыми в случае китайской блокады.

Метеорологическое бюро Тайваня выпустило предупреждение об опасности на море и суше и призвало население подготовиться к сильным дождям и ветру.