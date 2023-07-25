Кулеба объяснил, зачем Россия обстреливает украинские порты

Обстреливая украинские порты и провоцируя дальнейшее усиление продовольственного кризиса, Россия преследует цель собственного обогащения для получения финансов на свою военную машину. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью France24, сообщает Европейская правда.

"Цель России – провоцирование дальнейшего глобального продовольственного кризиса, экспорт собственного зерна без всяких препятствий и получение от этого выгоды. Они хотят заработать как можно больше денег" , – сказал Кулеба.

По его словам, проблема этой стратегии в том, что платить за нее придется народам Украины и Африки.

"Потому что наше зерно не экспортируется, нашу инфраструктуру разрушают, а обычные люди по всей Африке должны будут платить больше за хлеб и другую еду из-за роста цен" , – заявил министр.