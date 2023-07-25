В ВСУ подтвердили, что уже используют кассетные снаряды под Бахмутом

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что Вооруженные силы Украины уже используют кассетные боеприпасы вокруг Бахмута, сообщает Украинская правда.

На вопрос, может ли Череватый подтвердить информацию, которую распространяют российские "военкоры", об использовании американских кассетных боеприпасов вокруг Бахмута, он ответил:

"ВСУ используют всю линейку боеприпасов предоставленную нам партнерами и делают это эффективно. То, что об этом вспоминают российские военкоры, - комплимент нашим артиллеристам".

Также Череватый прокомментировал продвижение россиян в районе Новоегоровки на Сватовском направлении.