Украина хочет стать крупнейшим производителем оружия в Европе, - Камышин

Украина хочет стать крупнейшим производителем оружия в Европе. При этом особое внимание может быть сосредоточено на производстве ракет.﻿ Об этом, со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина в интервью PAP, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"Украина станет оружейным арсеналом свободного мира и экспертом по ведению обычной войны. Мы хотим, чтобы наша страна стала крупнейшим производителем оружия в Европе" , - сказал он.

По его словам, сначала нужно построить мощь Украины как производителя оружия.

"У нас уже есть первые успехи, я не могу раскрывать больше, но наибольший акцент делается на производстве ракет" , - сказал Камышин.

Министр не привел конкретных цифр о производственных мощностях украинского ОПК. Однако он заявил, что за последний месяц они выросли вдвое.

Камышин добавил, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности является одним из соучредителей проекта Brave 1, способствующего сотрудничеству между всеми участниками ОПК. Он также оказывает информационную, организационную и финансовую поддержку проектам в сфере оборонных технологий.

По его словам, этот проект должен позволить производителям быстрее пройти путь от идеи к контракту с Минобороны Украины. Он также нацелен на иностранных инвесторов.

"Если они решат производить в Украине во время войны, то смогут протестировать свой продукт на поле боя. Это, в свою очередь, даст им возможность его модернизировать. Я думаю, что любое оружие, которое пойдет этим путем, будет продаваться не только в Украине" , - сказал министр.

Производство оружия в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет усовершенствовать свой ОПК до такого уровня, чтобы производить оружие западных образцов на своей территории.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украине официально утвердили ракетную программу, для которой уже выделяются средства из бюджета. Это позволит получить ракеты дальностью 1000 километров собственного производства.

Кроме того, Камышин сообщал, что в июне Украина произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год.