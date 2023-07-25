Глава САП: В Минобороны создают схемы, чтобы заработать

По словам Клименко, у САП и НАБУ есть большое количество производств по Минобороны. Они относятся не только к закупкам продуктов, но и к закупкам оружия, средствам защиты, контрактам на ремонты и просроченной дебиторской задолженности МО. Когда ждать первых результатов расследования рассказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, сообщает Зеркало недели.

«Сложно прогнозировать, поскольку имеем дело с огромным объемом информации. По каждой поставке продуктов нужно поднять документацию, высчитать ее количество и уже после этого установить ее стоимость и сосчитать общую сумму убытков. Но производство очень активно. Он находится на контроле и у руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и у руководства НАБУ» , - отметил глава САП.

Стоит отметить, что есть большой диссонанс, когда залы разных форумов с аплодисментами встречают министра обороны Алексея Резникова, в то время как детективы расследуют коррупционность закупок Минобороны по 409 позициям. Клименко ответил, что в Украине действует презумпция невиновности.

«Мы должны собрать надлежащие доказательства, подтвердить, было ли преступление, а после этого говорить. Хотя в любом случае мы всегда будем отставать от тех, кто совершает преступления. Совершить преступление гораздо проще, чем потом все собрать и доказать» , - добавил глава САП.

Он отметил, что, к сожалению, в Министерстве обороны постоянно создают разные схемы, которые применяются для того, чтобы заработать. Примеров достаточно.

«Из тех, что запомнились: когда компания предлагает большой перечень поставляемых продуктов питания, то у нее есть цена как намного выше рыночной на наиболее ходовые продукты, как картофель или морковь, так и гораздо ниже рыночной на те продукты, которые до солдат на практике не доходят. И если взять среднюю цену, получится адекватный процент, что продуктовый набор будет стоить такую-то примерно сумму. Но потом начинаются чудеса: компания выигрывает тендер благодаря предложенной низкой цене, а фактически поставляет только самые дорогие продукты. А самые дешевые, какие у нее были в каталоге, нет» , - заявил глава САП.

По словам Клименко, у САП и НАБУ есть большое количество производств по Минобороны. Они касаются закупки оружия, средств защиты, контрактов на ремонты.

«Но все же не всегда завышенная цена свидетельствует о коррупции, потому что в некоторых случаях, когда осуществлялась закупка оружия и боеприпасов, по более низкой цене в Украине их просто не продавали. Причин может быть масса. В начале войны оружие вообще боялись поставлять Украине, поэтому его перекупали у посредников. Плюс не исключены случаи, когда в этот рынок вмешивается Россия и намеренно поднимает цену или перекупает контракты Украины» , – пояснил Клименко.

Глава САП добавил, что некоторые кейсы приходится отфильтровывать, и это достаточно чувствительный процесс. Но в планах иметь результаты уже к концу года.

Те 8,9 миллиарда гривен в рамках просроченной дебиторской задолженности Минобороны, о которых заявило министерство, – это не все. В ответе на запрос Центра противодействия коррупции Минфин подтвердил 36 миллиардов гривен дебиторской задолженности Минобороны.

На вопрос, расследуются ли эти дела, Клименко отметил, что не может сказать о наличии информации обо всех подобных поставщиках МО. В то же время, заверил, что по части идут живые расследования. Где подтверждаются факты, что были уплачены средства, — 100% предоплаты, а оружие не было поставлено. По словам главы САП, это могла быть схема Минобороны.

«Поэтому сейчас мы устанавливаем, почему именно с этими компаниями были заключены контракты, почему была произведена стопроцентная предоплата и есть ли коррупционная составляющая и злоупотребления. Или это, возможно, не исключение и это такие хозяйственные отношения.