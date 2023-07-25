Навальный назвал террориста Стрелкова "политическим заключенным"

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого власти РФ упекли в тюрьму, заявил, что арест бывшего офицера ФСБ лидера террористов "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркин) незаконен, и Стрелков - политический заключенный, сообщает Украинская правда.

"Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остается под стражей по этому бессмысленному и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным" , – написал Навальный в Telegram.

Он также отметил, что ранее Стрелков был осужден судом Нидерландов за сбитие "Боинга" с 298 пассажирами на борту. "Сам Стрелков не отрицает своего участия в боевых действиях в Украине в неопределенном статусе. Все это тоже должно быть расследовано и получить справедливую оценку суда", – отметил он.

"Но сейчас Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме. Говоря просто - за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина" , – добавил российский оппозиционер.

Навальный заявил, что "Стрелков стал жертвой своей собственной власти" и не стоит над этим злорадствовать, потому что это "означает публично поддерживать беззаконие".