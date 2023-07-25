"Горячий стоп" энергоблока на ЗАЭС нужен РФ только для шантажа – ГУР

Пока никакой технической необходимости в "горячей остановке" блока №4 ЗАЭС нет. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"То, что сегодня происходит, когда, например, четвертый блок был запущен в режим горячей остановки, является абсолютным нарушением и норм безопасности и украинского ядерного законодательства. И главное – в этом нет никакой технической необходимости. Никакой технической необходимости перевода четвертого или других блоков в режим горячего останова не существует" , - сказал Юсов.

Он отметил, что скорее наоборот – это делается, чтобы поддерживать режим ядерного шантажа.

"И мы понимаем, что горячая остановка потенциально несет в себе больше угрозы с точки зрения техногенной катастрофы" , - заявил представитель ГУР.

Отвечая на вопрос относительно информации о том, что работники станции ранее сопротивлялись требованию устроить горячую остановку, Юсов сказал, что прежде всего не прекращается привлечение на территорию станции сотрудников из других территорий РФ.

По его словам, да, есть небольшое количество, в том числе и коллаборантов, фамилии которых известны.

"Но в целом мы должны понимать, что на коллектив постоянно с момента оккупации оказывается давление, проводятся жесткие фильтрационные мероприятия. И, безусловно, речь идет о многочисленных нарушениях прав человека в отношении украинского персонала станции. Это очередные военные преступления. Информация об этом собирается, и преступники обязательно будут наказаны" , - заверил он.

Отдельно представитель ГУР заявил, что россияне водят экспертов МАГАТЭ по территории ЗАЭС там, где хотят водить.

"Не только на крыше - на земле, в блоках и других помещениях они (эксперты МАГАТЭ – ред.) не могут пойти направо или налево, куда хотят. Есть видимая часть минирования, есть часть, которую они не видят. Но сам факт того, что они имеют ограниченный доступ и идут не туда, куда хотят, на территории ЗАЭС, а туда прятать" , - считает Юсов.

По его словам, пока не произойдет демилитаризация этой станции путем вывода оттуда оккупационных войск, возвращение ее под контроль Украины - не состоится и полноценный доступ экспертов МАГАТЭ в ЗАЭС и не будет восстановления стандартов атомной безопасности.

Ранее сообщалось, что российские кафиры Запорожской АЭС перевели энергоблок станции в режим "горячий останов", что создает риски в ядерной и радиационной безопасности.