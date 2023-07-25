Кулеба назвал неприемлемым продление ограничений на экспорт зерна в ЕС

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал неприемлемыми намерения отдельных стран ЕС продлить ограничения Евросоюза на ввоз украинского зерна после 15 сентября. Об этом он заявил в интервью France24, сообщает Европейская правда.

"Это неприемлемо, и требования отдельных стран по расширению применения ограничений ЕС после 15 сентября идут против их собственных интересов" , – сказал Кулеба.

Он отметил, что одной из причин, почему Россия разрушает зерновую инфраструктуру Украины, является также то, что она хочет спровоцировать дополнительную напряженность между Украиной и соседями.

"Мы не должны играть на руку Путину, мы не должны играть в его игры" , – заявил министр.

По его словам, Украина сейчас тесно сотрудничает с соседями, чтобы избежать ситуации, когда "Путин будет сидеть в Кремле и смеяться, наблюдая, как, например, Польша или другая страна настаивает, что украинское зерно не может попадать на ее территорию".

Напомним, 2 мая Еврокомиссия ввела ограничения на экспорт в пять стран ЕС украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. 5 июня ограничения были продлены до 15 сентября.

Появление этих ограничений стало реакцией Брюсселя на запреты, введенные в отношении украинского агроэкспорта для защиты своего рынка четырьмя странами ЕС: Польшей, Венгрией, Словакией и Болгарией.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил﻿ не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября.