Киев увеличит финансирование сил обороны из городского бюджета до 5 млрд грн

Мэр Киева Виталий Кличко вынес на внеочередную сессию горсовета предложение увеличить финансирование, выделяемое столицей на нужды военных, до 5 млрд грн в 2023 году, сообщает Лига.Финансы.

"На сегодняшнем заседании Киевсовета увеличим финансирование столицей сил обороны до 5 млрд грн" , — написал Кличко в соцсетях.

В прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева было выделено из бюджета столицы почти 850 млн грн. За шесть месяцев этого года – более 380 млн грн (всего – более 1,2 млрд грн). Эти деньги идут на военную форму, бронежилеты и каски, на закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт.

Кличко напомнил, что по закону напрямую Вооруженным силам средства из местных бюджетов перечислять нельзя.

"Мы можем выделять средства на финансирование потребностей военных подразделений, зарегистрированных в территориальной общине. Мы реагируем на все обращения наших подразделений" , – заявил Кличко.

Мэр также обратился к Верховной Раде законодательно урегулировать вопросы финансирования городами нужд военных, в частности, разрешить выделять средства подразделениям, зарегистрированным не только в городской общине.

"Также мы должны понимать реальные потребности, что именно нужно закупать. А не в общем — дроны. Какие именно, кому именно, в каком количестве? К тому же дроны – не панацея. Нашим защитникам нужно еще многое – начиная со средств антидроновой защиты, например" , — заявил Кличко.

Он предложил создать на платформе Ассоциации городов Координационный совет городских и поселковых председателей с Генштабом, министерством обороны, который будет конкретизировать нужды военных.