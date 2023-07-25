На Таврическом направлении ВСУ за сутки отразили 17 атак – спикер

На Таврическом направлении за минувшие сутки украинские военные отразили 17 российских атак без потерь позиций. Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"За прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции по всей линии фронта. Под плотным огнем авиации, артиллерии наши защитники успешно отразили все атаки российских оккупационных войск без потерь позиций. Плотный огонь авиации, это 17 авиационных ударов, а также зафиксировано 6 ударов дронами-камикадзе типа "Квадро". Однако больше всего донимают "Ланцеты" , - сказал Шершень.

По его словам, враг с применением танков, РСЗО, артиллерии совершил 515 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1289 огневых задач.

Как сообщил Шершень, ракетные войска нанесли 9 ракетных ударов по стартовым позициям ЗРК "Бук", огневой позиции 2А65 Мста-2 Б, по станции РЭБ "Борисоглебск", стартовой позиции ЗРК "Тор", по огневой позиции 2С7 "Пион", по станции.

За прошедшие сутки украинская артиллерия использовала более 7550 снарядов и боеприпасов.

"Потери врага убитыми, ранеными составили - безвозвратные 84 оккупанта, санитарные - 117 окупантов, 1 в плену, уничтожено 25 единиц вооружения и военной техники противника" , - сказал Шершень.

Кроме того, за минувшие сутки в ходе оборонной операции группировка "Таврия" на Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника успешно отразила атаки в районе Первомайского. Враг нанес авиационные удары возле Новокалинового, Авдеевки и Неверского. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов. В частности, это Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял Красногоровку, Победу, Георгиевку, Максимилиановку. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровно, осуществил обстрелы близлежащих населенных пунктов, в частности, это Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Благодатное.