Шмыгаль сказал, сколько газа и угля уже есть в запасах на зиму

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о подготовке Украины к отопительному сезону. В частности, в газохранилища уже закачано голубого топлива 80% от потребности. Об этом, со ссылкой на заявление премьера на заседании Кабмина, сообщает РБК-Украина.

"11,7 млрд куб. м газа уже закачано в украинские газохранилища. Это почти 80% потребности. На складах имеем в наличии 1,5 млн тонн угля, планируем выйти на показатель 1,8 млн тонн" , - рассказал он.

По словам Шмыгаля, одновременно идет подготовка к зиме объектов теплоэнергетики - ремонты ТЭЦ, котельных, тепловых электростанций проходят в плановом режиме.

"Ответственных за подготовку к зиме - Министерство восстановления, Министерство энергетики, "Укрэнерго", "Нафтогаз" - призываю к максимальной концентрации усилий и к мобилизации ресурсов" , - отметил он.

Отопительный сезон 2023-2024 в Украине

Ранее заместитель министра энергетики Фарид Сафаров рассказал, что для подготовки к следующему отопительному сезону необходимо более 3,4 млрд долларов. Эта сумма необходима как для возобновления отопления, так и для закупки необходимых ресурсов.

При этом, по данным главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова, Украина может пройти отопительный сезон 2023-2024 годов впервые без импорта газа