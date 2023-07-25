Глава МИД Британии: РФ может атаковать гражданские суда в Черном море
Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, чтобы уничтожить украинский экспорт после срыва "зерновой сделки", сообщает Европейская правда.
Соответствующее предупреждение сделал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Клеверли заявил, что непременно обсудит недобросовестное поведение России на заседании Совета безопасности ООН.
"Великобритания считает, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского продовольственного экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море.
Мы будем освещать это недобросовестное поведение в Совете безопасности ООН. Россия должна прекратить держать мировые поставки продовольствия в заложниках и вернуться к соглашению", – написал британский министр в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 июля, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Во время разговора также поднимался вопрос продолжения Черноморской зерновой инициативы.
Напомним, в Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины.
Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.