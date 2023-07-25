Разминирование Украины: доноры планируют выделить $244 млн на спецтехнику

Страны-доноры планируют предоставить Украине $244 млн на спецтехнику для гуманитарного разминирования, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министерша экономики Юлия Свириденко.

"Наши доноры, в том числе США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, Корея и Фонд Говарда Баффета суммарно выделят Украине более $244 млн на нужды гуманитарного разминирования" , — говорится в сообщении.

Сообщается, что до конца года Украина должна получить 10 машин для разминирования хорватской компании DOK-ING, еще 10 машин — от Global Clearance Solutions, почти 200 пиротехнических машин, более 600 металлодетекторов, 50 подрывных машин, индивидуальные наборы для разминирования, взрывозащитные костюмы, квадрокоптеры, квадрокоптеры.

"У нас уже есть договоренности с международными производителями — хорватской DOK-ING и датской Hydrema по локализации их производства в Украине" , — заверила Свириденко.

Как сообщалось, в хорватском Загребе 11-12 октября состоится конференция по разминированию Украины.