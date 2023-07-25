Горбунов заявил, что отказался от госфинансирования своего сериала за 33 млн

Известный ведущий и продюсер Юрий Горбунов заявил, что отказался от государственного финансирования 24-х серийного сериала "ПГТ Ингулец", на который Минкульт выделил 33,6 млн грн, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Горбунов в Instagram.

"Учитывая общественную дискуссию последних дней, которая развернулась, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "ПГТ Ингулец".

При этом Горбунов отметил, что его продюсерская комапания прозрачная выиграла конкурс на государственное фвнансирование, который объявлял Минкульт.

По его словам, ни одной гривны на производство сериала он не получил.

"Но я, как продюсер, верю в наш проект, в историю героев проекта. И эта история не про Паравознюка!!!" - добавил он.

Горбунов заверил, что он будет искать другие возможности, чтобы сделать сериал и дать работу своей команде.

Также ведущий пообещал продолжить волонтерить и поддерживать ВСУ. Кроме того, он поблагодарил за критику, а также поддержку.

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