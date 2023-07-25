Rheinmetall: Украина в этом году получит еще две системы ПВО Skynex

Во второй половине 2023 года Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

Оборонный концерн рассказал о своих поставках систем ПВО в Украину, отметив, что успех 35-мм зенитного танка "Гепард" в Украине подчеркивает эффективность пушечной ПВО, особенно против крылатых ракет и беспилотников.

Отмечается, что система предназначена для операций ПВО очень близкого радиуса действия, где управляемые ракеты малоэффективны.

"Использование программируемых 35-мм боеприпасов Ahead, разработанных компанией Rheinmetall именно для этой цели, обходится значительно дешевле, чем сопоставимые системы на базе управляемых ракет" , — говорится в сообщении.

Также отмечается, что невозможно воздействовать или отклонять 35-мм снаряды средствами радиоэлектронного противодействия.

Rheinmetall заявляет, что во второй половине 2023 года Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex, включая боеприпасы воздушного подрыва.

Системы Skynex будут установлены на новые военные грузовики Rheinmetall HX 8x8.

Напомним, 22 июля нардеп от "Слуги народа", заместитель главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Украина разработала и тестирует собственные системы противовоздушной обороны средней дальности.