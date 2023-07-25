Беларускі Гаюн: В Беларусь прибыла уже 11-я колонна "ЧВК Вагнер"
Уже 11-я колонна "ЧВК Вагнер" прибыла в Беларусь. В ее составе впервые наблюдаются бронеавтомобили "Щука", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram.
Сообщается, что в данный момент колонна движется по трассе Р43 (участок Кричев — Чериков).
В составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники. Среди них:
- 1 УАЗ-Патриот;
- 1 внедорожник;
- 6 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"; один с прицепом);
- 11 седельных автопоездов (фур);
- 6 седельных тягачей (на полуприцепах — 6 экскаваторов и 1 ГАЗель);
- 2 Урала-4320 (тент);
- 2 КамАЗ (тент, с буквами Z на капоте).
БГ отмечает, что бронеавтомобили "Щука" являются отличительным транспортным средством "ЧВК Вагнер". Ранее подобные автомобили в колоннах наемников, прибывавших в Беларусь, не фиксировались.
По прогнозу мониторинговой группы, далее колонна может двигаться следующими маршрутами:
- граница РФ/РБ — трасса Р43 (через Чериков, Довск, Бобруйск) — трасса М5 — полевой лагерь в деревне Цель.
- граница РФ/РБ — трасса Р43 (через Кричев, Чериков) — трасса Р122 (через Чаусы, Могилев) трассы М8 и Р93 (Могилев — Бобруйск) — трасса М5 — полевой лагерь в деревне Цель.