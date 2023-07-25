США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине

США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине
Фото: Рixabay

Министерство обороны США объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Сегодняшние обязательства по помощи в сфере безопасности, оцененные в 400 миллионов долларов США, включают дополнительные боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерию и другие боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России", — говорится в сообщении.

Возможности этого пакета включают в себя:

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и зенитно-ракетных систем NASAMS;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для мобильных артиллерийских систем HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • минометы калибра 120 мм и 60 мм;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • трубчатые ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • беспилотные авиационные системы Hornet;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • тактические аэронавигационные системы;
  • взрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
  • приборы ночного видения и тепловизионные системы;
  • запасные части, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.

Как сообщалось, 19 июля США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью $1,3 млрд.

Новости

Популярные темы форума

analytics