США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине
Министерство обороны США объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
"Сегодняшние обязательства по помощи в сфере безопасности, оцененные в 400 миллионов долларов США, включают дополнительные боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерию и другие боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России", — говорится в сообщении.
Возможности этого пакета включают в себя:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и зенитно-ракетных систем NASAMS;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для мобильных артиллерийских систем HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- минометы калибра 120 мм и 60 мм;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- трубчатые ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- беспилотные авиационные системы Hornet;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- тактические аэронавигационные системы;
- взрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- приборы ночного видения и тепловизионные системы;
- запасные части, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.
Как сообщалось, 19 июля США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью $1,3 млрд.